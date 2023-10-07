У матчі 10-го туру УПЛ Полісся на своєму стадіоні вперше в історії перемогло Динамо (3:2) і очолило турнірну таблицю УПЛ. Після поєдинку у роздягальню житомирської команди завітав її форвард, а за сумісництвом чемпіон світу з боксу Олександр Усик.

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Попри неодноразові заяви щодо мрії зіграти проти Динамо, важковаговик на поле так і не вийшов, спостерігаючи за грою з трибун. По завершенні матчу Усик привітав одноклубників з надважливою перемогою і зробив подарунок голкіперу команди Денису Бойку, вручивши свою футболку з написом "Кольори свободи" (у ній боксер неодноразово з'являвся на боксерських івентах).

Полісся перемогло Динамо у перестрілці з 5 голами, забивши двічі у меншості та вирвавшись на першу позицію в УПЛ