Голкіпер Динамо Денис Бойко, якому виповнилося 33 роки, отримав у подарунок незвичайні воротарські рукавички.

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На них намальований Кінг-Конг (саме таким є прізвисько Дениса у команді, – прим.), вказаний ігровий номер та ініціали футболіста.

"Дякую за подарунок і привітання, мужики!" – похизувався воротар презентом на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Бойко – вихованець Динамо. Професіональну кар'єру розпочав у київському клубі у 2005 році. Встиг пограти за ЦСКА (Київ), Оболонь, Кривбас та Дніпро, з яким виходив у фінал Ліги Європи. Серед закордонних вояжів – Бешикташ та Малага. З 2018-го – знову захищає кольори Динамо. У поточному сезоні провів за киян лише 1 поєдинок, в якому пропустив 2 голи. Transfermarkt оцінює гравця в 1 млн євро.

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