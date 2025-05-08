Денис Бойко вирішив спробувати себе у новій ролі – ютубера. Відомий футболіст створив власний канал на YouTube і опублікував перше відео, в якому поділився історією своєї футбольної кар'єри.

Бойко офіційно оголосив про завершення кар'єри після восьми місяців без клубу

Варто зазначити, що Бойко нещодавно став частиною медіа-команди Євгена Коноплянки.

37-річний воротар, який є вихованцем Динамо, за свою кар'єру виступав за кілька відомих клубів, зокрема київське ЦСКА, Оболонь, Кривбас, Дніпро, Бешикташ, Малагу та Полісся. Після завершення минулого сезону він залишив житомирський клуб. У березні цього року оголосив про завершення карʼєри.

Бойко – не лише досвідчений клубний гравець, але й колишній воротар національної збірної України, за яку він провів 7 матчів. У його колекції є титули чемпіона УПЛ, два Кубки України та три перемоги в Суперкубку. Окрім того, він став чемпіоном Туреччини разом з Бешикташем і в сезоні 2014/15 дістався фіналу Ліги Європи з Дніпром.

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