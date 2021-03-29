АЕК не розглядає Дениса Бойка пріоритетним варіантом підсилення воротарської позиції, повідомляє грецький журналіст Янніс Хоріанопулос у Twitter.

Бойко роздумує над відходом з Динамо – голкіпер може стати одноклубником українців у Європі

Раніше у ЗМІ зазначалось, що АЕК хоче скористатись відсутністю ігрової практики у Дениса та запросити його у Грецію. Варто відзначити, що за АЕК вже виступають троє українців – Дмитро Чигринський, Євген Шахов та Олег Данченко.

У поточному сезоні Бойко провів лише 2 матчі у складі Динамо.

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