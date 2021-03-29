Бойко не є пріоритетним варіантом для АЕКа, – журналіст
20:42 - Читать на русском
Потенційний трансфер голкіпера Динамо Дениса Бойка залишається під питанням.
АЕК не розглядає Дениса Бойка пріоритетним варіантом підсилення воротарської позиції, повідомляє грецький журналіст Янніс Хоріанопулос у Twitter.
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Раніше у ЗМІ зазначалось, що АЕК хоче скористатись відсутністю ігрової практики у Дениса та запросити його у Грецію. Варто відзначити, що за АЕК вже виступають троє українців – Дмитро Чигринський, Євген Шахов та Олег Данченко.
У поточному сезоні Бойко провів лише 2 матчі у складі Динамо.
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