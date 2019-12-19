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Бойко назвав свій найкращий період у кар'єрі

22:12 267 Читать на русском
Бойко назвав свій найкращий період у кар'єрі
Денис Бойко / фото: ФК Динамо Київ

Голкіпер Динамо Денис Бойко пригадав найуспішнішу частину своєї кар'єри.

"Найкращий період у кар'єрі? На сьогоднішній момент – в Дніпрі. Було все практично ідеально, напевно. Починаючи від побуту, колективу, і закінчуючи результатами", – поділився Бойко в програмі Зе Інтерв'юєр.

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Додамо, що голкіпер Динамо виступав у складі Дніпра з 2013 по 2015 роки та дістався фіналу Ліги Європи 2014/15.

До слова, Бойко в поточному сезоні відновлювався після травми спини, тому провів за Динамо лише 12 матчів у всіх турнірах, пропустивши 15 голів.

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Динамо Динамо Дніпро Дніпро Денис Бойко Денис Бойко
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