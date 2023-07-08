"З ким Полісся боротиметься за місце в топ-5? Давайте не будемо зараз, я дуже не люблю, коли ми ще до чемпіонату починаємо розповідати в інтерв’ю або навіть просто без камер: "У нас конкуренти та і та команда". Ви бачите, як було у минулому чемпіонаті України, коли всі журналісти, напевно, і футболісти якоюсь мірою, казали, що Динамо без шансів виграє перший воєнний чемпіонат і здобуде перше місце з величезним відривом.

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Ні, всі однакові. Всі команди зараз підрівнюються, тому що умови воєнного стану та нашого чемпіонату, скажімо так, не обнуляються, але вони абсолютно рівні для всіх, тому що всі команди переїжджають, знаходяться в якомусь русі.

Ми граємо без вболівальників, тому майже всі матчі рівні – немає домашніх чи виїзних. Так, це переїзди, і матчі можна назвати номінально домашніми або виїзними, але це майже нічого не значить, тому що всі команди переїжджають з місця на місце.

Чемпіонат дуже рівний, всі команди конкурентоспроможні, тому казати, що для Полісся є п’ять таких-то конкурентів – це буде неправильно. Всі команди готуються, налаштовуються на чемпіонат. Це новий чемпіонат, тому треба просто з повною відповідальністю підготуватися до нього, виходити і показувати ту гру, яку нам поставить наш тренерський штаб, викладатися на повну потужність з першого матчу.

Не розгойдуватися потроху, а з першого матчу нам потрібно грати. У нас складний календар. В перших п’яти турах у нас чотири виїзні матчі, але ми не повинні на цьому наголошувати, а просто робити свою справу. Немає різниці – вдома чи на виїзді", – поділився Бойко в інтерв'ю YouTube-каналу Полісся.

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