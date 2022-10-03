"Сьогодні ми маємо можливість грати у футбол завдяки таким героям, як цей хлопець! І робимо ми це заради таких людей як він! Може, не завжди все виходить належним чином, але кожного разу, виходячи на поле, ми викладаємося на максимум і мріємо, щоб ви пишалися нами!

Минай – Динамо – 0:1 – відео краси від Циганкова та огляд матчу

І повірте, робимо для цього все можливе! Мурашки по шкірі, коли наші поранені воїни приходять підтримувати улюблений клуб! Ця перемога для Вас! Слава Вам, доблесні воїни ЗСУ!" – написав Денис Бойко в Instagram після перемоги над Минаєм.

Динамо мінімально переграло Минай і піднялося в середину таблиці УПЛ. Бойко відстояв на нуль у воротах. Денис грає в основі після травми Бущана.

Динамо мінімально обіграло Минай завдяки ефектному голу Циганкова