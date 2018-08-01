Бойко: Моя мрія – завершити кар'єру в Динамо

Голкіпер Динамо Денис Бойко поділився своїми мріями, та розповів про підготовку команди до матчу проти Шахтаря.

"Моя мрія закінчити кар'єру в Динамо. Я корінний киянин, мене виховало Динамо і дало мені дорогу у великий футбол. Я пройшов всю структуру цього клубу, грав в зарубіжних чемпіонатах, але після підписання контракту з Динамо всі мої думки тільки про цей клуб.

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Наступний матч проти Шахтаря? Атмосфера перед кожною грою, незалежно від того, з ким ми граємо, панує дуже хороша, робоча і дружня. У нас згуртована команда. На кожному тренуванні, в побуті ми всі разом. На матчі ми виходимо, як єдиний колектив. Готуємося, налаштовуємося, працюємо на тренуваннях. Будемо прикладати максимум зусиль, щоб домогтися позитивного результату", – цитує Бойка видання dynamomania.

Нагадаємо, матч 3-го туру УПЛ Динамо – Шахтар відбудеться 3 серпня, початок о 19:00.

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