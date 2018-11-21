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Бойко: Мораєс всіх обманював, надалі руки йому не подаватиму

22 листопада 08:00 1 Читать на русском
Бойко: Мораєс всіх обманював, надалі руки йому не подаватиму
Денис Бойко / фото із соцмереж

Голкіпер Динамо Денис Бойко розповів про ставлення до свого екс-одноклубника Жуніора Мораєса, який влітку став гравцем донецького Шахтаря.

Нагадаємо, влітку 2018 року Жуніор Мораєс на правах вільного агента перейшов до лав Шахтаря. В останньому матчі УПЛ Шахтар – Динамо голкіпер киян Денис Бойко не потиснув руку нападнику.

"Так, я казав навесні, що не засуджуватиму Мораєса, якщо він перейде в Шахтар. Що змінилося? Змінилося те, як він перейшов. Багато хто не знає, як це було. Проблема не в тому, що він перейшов – це його справа.

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Він обіцяв і клявся, що нічого не підписував, казав, що ніколи не перейде в Шахтар. Він виходив з капітанською пов’язкою і цілував емблему Динамо. І потім він виправдовується. Він казав і президенту, і тренерському штабу, і всім, що не перейде ні в який Шахтар. Він обманював всіх, клявся, божився, а потім переходить. При цьому багато хто знав, що він дійсно підписав контракт з Шахтарем, ще взимку, і йому залишилося завершити чемпіонат з Динамо і перейти.

Те, коли він підписав контракт, ситуацію не міняє. Він мав бути чесним з президентом, з тренерським штабом. Якби він сказав чесно і відверто: "Так, я переходжу", це було б чесно і справедливо щодо клубу, який до нього поставився чесно.

Я переглянув своє ставлення до нього. Чи в кращий бік? Ні. Чи подаватиму йому руку надалі? Ні", – цитує Бойка Sportarena з посиланням на програму Вацко Live.

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