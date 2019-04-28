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Бойко і Вербіч пропускають матч зі Львовом через травми

19:53 135 Читать на русском
Бойко і Вербіч пропускають матч зі Львовом через травми
Беньямін Вербіч / dynamo.kiev.ua

Гравці Динамо Денис Бойко та Беньямін Вербіч отримали пошкодження і пропускають матч зі Львовом.

 
Микита Бурда 19’
Віталій Буяльський 24’
Томаш Кендзьора 75’
19’ Микита Бурда
24’ Віталій Буяльський
75’ Томаш Кендзьора

Голкіпер Динамо Денис Бойко не потрапив в заявку на матч з Львовом через травму, повідомляє Футбол NEWS.

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Що стосується півзахисника киян Беньяміна Вербича, то завтра словенець летить до Мюнхена на обстеження. Не виключено, що йому знадобиться операція і кінцівку сезону він пропустить.

Нагадаємо, що Динамо завітало в гості до Львова. На разі рахунок 0:0, текстову трансляцію матчу можна переглянути на сайті "Футбол 24".

Львів – Динамо: анонс матчу УПЛ

Теги
Львів - Динамо Денис Бойко Денис Бойко Динамо Динамо Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч Львів Львів
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