Бойко і Вербіч пропускають матч зі Львовом через травми

Гравці Динамо Денис Бойко та Беньямін Вербіч отримали пошкодження і пропускають матч зі Львовом.

Голкіпер Динамо Денис Бойко не потрапив в заявку на матч з Львовом через травму, повідомляє Футбол NEWS.

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Що стосується півзахисника киян Беньяміна Вербича, то завтра словенець летить до Мюнхена на обстеження. Не виключено, що йому знадобиться операція і кінцівку сезону він пропустить.

Нагадаємо, що Динамо завітало в гості до Львова. На разі рахунок 0:0, текстову трансляцію матчу можна переглянути на сайті "Футбол 24".

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