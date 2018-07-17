Бойко: Думаю, що Динамо добре підготовлене до сезону 2018/19

Голкіпер Динамо Денис Бойко прокоментував готовність команди до нового сезону.

"Зрозуміло, що збори – це завжди важко. Йде тренувальний процес, займалися двічі в день. Йде дуже хороше навантаження. Цими зборами ми закладаємо фундамент на весь чемпіонат. Це дуже важливий період часу, який потрібен всім футболістам.

Бойко: Я повернувся в рідний клуб і для мене це дуже важливо

Вважаю, що збори пройшли добре. Була певна кількість спарингів. Думаю, що ми підготовлені досить добре", – сказав Бойко FootballHub.