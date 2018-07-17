toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ЄВРО-2018 (U 19) ФРАНЦІЯ - ХОРВАТІЯ Фінал ЧС 2018 Новини ЧС 2018

Бойко: Думаю, що Динамо добре підготовлене до сезону 2018/19

17:12 312 Читать на русском
Бойко: Думаю, що Динамо добре підготовлене до сезону 2018/19
Денис Бойко / Осипенко

Голкіпер Динамо Денис Бойко прокоментував готовність команди до нового сезону.

"Зрозуміло, що збори – це завжди важко. Йде тренувальний процес, займалися двічі в день. Йде дуже хороше навантаження. Цими зборами ми закладаємо фундамент на весь чемпіонат. Це дуже важливий період часу, який потрібен всім футболістам.

Бойко: Я повернувся в рідний клуб і для мене це дуже важливо

Вважаю, що збори пройшли добре. Була певна кількість спарингів. Думаю, що ми підготовлені досить добре", – сказав Бойко FootballHub.

Теги
Денис Бойко Денис Бойко Динамо Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Максимов покинув Кешлу
    Світ — 10:05637 Максимов покинув Кешлу
41
хв
Скоп'є
18:55
Рейнджерс
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук