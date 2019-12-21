Бойко: Динамо оштрафувало мене за святкування виходу на Євро U-21 – на ці гроші можна було придбати авто

Голкіпер київського Динамо Денис Бойко пригадав, як отримав штраф за надмірне святкування виходу на чемпіонат Європи з молодіжною збірною України 2011 року.

"Мене оштрафував клуб. Я згодний з цим штрафом, жодних образ. Це була помилка. Клуб оштрафував, коли ми з молодіжною збірною пройшли на чемпіонат Європи, обіграли Голландію. Ми всі разом посиділи в ресторані, потім поїхали у ще один. Це було у збірній, однак до цього у Динамо нас попереджали. У нас була низка невдалих матчів і нас попередили, аби ми не гуляли після 24:00 і дотримувалися режиму. Нас президент і тренер попередили.

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Але для нашої збірної це було певним досягненням, тому ми всі разом поїхали відзначити. Як у клубі дізнались – не знаю, мене це не турбує. Наступного дня повернувся в команду – мене оштрафували і перевели в дубль. Для мене ця ситуація була найбільшим уроком. Далі я не продовжував. Припустився помилки по молодості – вона стала знаковою у моєму житті. Це був значний штраф навіть на сьогоднішній день. Можна було купити непогане авто", – розповів Бойко в програмі Зе Інтерв'юєр.

До слова, Бойко в поточному сезоні відновлювався після травми спини, тому провів за Динамо лише 12 матчів у всіх турнірах, пропустивши 15 голів.

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