Бойко: Динамо не показало тієї гри, яка повинна була бути

Голкіпер Динамо Денис Бойко прокоментував поразку від Челсі (0:3) в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Результат поганий, я вважаю. Напевно, він заслужений для Челсі. Ми не показали тієї гри, яка повинна була бути.

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Це дуже великий досвід для всієї нашої команди, тому що дійсно рівень футболістів Челсі дуже високий", – сказав Бойко в ефірі FootballHub.

Нагадаємо, матч-відповідь між цими командами відбудеться 14 березня в Києві. Стартовий свисток на НСК Олімпійський пролунає о 20:00.

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