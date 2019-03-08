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Бойко: Динамо не показало тієї гри, яка повинна була бути

18:17 478 Читать на русском
Бойко: Динамо не показало тієї гри, яка повинна була бути
Челсі – Динамо – 3:0

Голкіпер Динамо Денис Бойко прокоментував поразку від Челсі (0:3) в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

 

"Результат поганий, я вважаю. Напевно, він заслужений для Челсі. Ми не показали тієї гри, яка повинна була бути.

Челсі – Динамо – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Це дуже великий досвід для всієї нашої команди, тому що дійсно рівень футболістів Челсі дуже високий", – сказав Бойко в ефірі FootballHub.

Нагадаємо, матч-відповідь між цими командами відбудеться 14 березня в Києві. Стартовий свисток на НСК Олімпійський пролунає о 20:00.

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Теги
Динамо Динамо Ліга Європи Динамо - Челсі Денис Бойко Денис Бойко
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