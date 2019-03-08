Бойко: Динамо не показало тієї гри, яка повинна була бути

Італія — 17:51 735
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Раньєрі офіційно очолив Рому
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ФІФА відмовила у призупиненні покарання Челсі на час розгляду апеляції – трансферний бан у силіАнглія — 17:35 96
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"Динамо знову зіграло у полохливий футбол – очікуваний провал". Денис Босянок – про розгромне фіаско від ЧелсіЛіга Європи — 16:30 2412
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УЄФА пояснив рішення VAR у плей-офф Ліги чемпіонів: фатальний для ПСЖ пенальті та м'яч-привид, який допоміг АяксуЛіга чемпіонів — 14:27 3392
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Челсі – Динамо: Вілліан 10 років потому, кінець 27-матчевої суперсерії киян, або Як пропускали – шокуючий фотофактЛіга Європи — 14:00 2265