Бойко через травму вибув до кінця року

Воротар столичної команди Денис Бойко ліг під хірургічний ніж, аби залікувати стару болячку.

Голкіпер київського Динамо Денис Бойко був прооперований (йому видалили спинну грижу) і у цьому році вже не зіграє, повідомив журналіст Кирило Крижановський на своїй сторінці у соціальній мережі Telegram. Точні терміни повернення футболіста на поле поки невідомі – вже у ході відновлювального процесу стане зрозуміло, чи зможе Денис приєднатися до першого тренувального збору Динамо під час зимової паузи.

Динамо зіткнулось з кадровими втратами перед матчем з Олександрією

До слова, у поточному сезоні Бойко зіграв у 10 матчах у всіх турнірах (6 поєдинків в УПЛ), в яких сумарно пропустив 12 голів.

Динамо після 10-го туру посідає третю сходинку, набравши 20 очок. За ним йде Олександрія з 19-ма пунктами.

Не потрібно робити трагедію: чим Ротань може бути корисний для Шевченка