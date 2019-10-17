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Бойко через травму вибув до кінця року

20:14 869 Читать на русском
Бойко через травму вибув до кінця року
Денис Бойко / ФК Динамо Київ

Воротар столичної команди Денис Бойко ліг під хірургічний ніж, аби залікувати стару болячку.

Голкіпер київського Динамо Денис Бойко був прооперований (йому видалили спинну грижу) і у цьому році вже не зіграє, повідомив журналіст Кирило Крижановський на своїй сторінці у соціальній мережі Telegram. Точні терміни повернення футболіста на поле поки невідомі – вже у ході відновлювального процесу стане зрозуміло, чи зможе Денис приєднатися до першого тренувального збору Динамо під час зимової паузи.

Динамо зіткнулось з кадровими втратами перед матчем з Олександрією

До слова, у поточному сезоні Бойко зіграв у 10 матчах у всіх турнірах (6 поєдинків в УПЛ), в яких сумарно пропустив 12 голів.

Динамо після 10-го туру посідає третю сходинку, набравши 20 очок. За ним йде Олександрія з 19-ма пунктами.

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УПЛ Динамо Динамо Денис Бойко Денис Бойко
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