Бойко – серед 5 найкращих голкіперів за кількістю сухих матчів у топ-10 лігах Європи

Голкіпер Динамо Денис Бойко – один з найкращих у Європі за кількістю сухих матчів.

Авторитетний ресурс Transfermarkt опублікував список з топ-5 воротарів, які залишили свої ворота сухими у найбільшій кількості матчів. У статистиці враховувались поєдинки внутрішнього чемпіонату та брались до уваги топ-10 європейських ліг.

Бойко потрапив до символічної команди тижня у Лізі Європи

У таблиці Денис Бойко перебуває на 5 місці з 12 сухими матчами в активі, але з урахуванням перемоги Динамо над Зорею у 19 турі УПЛ, українець має 13 матчів, у яких зміг не пропустити.

Таким чином Бойко наздогнав воротаря Атлетіко Яна Облака, який посідає 4 місце з 13 сухими матчами. Перший – голкіпер Ліверпуля Аліссон та 15 матчів "на нуль".

Динамо – Зоря: Вербіч феєрить і отримує дискваліфікацію, Соль, Циганков і Шапаренко пишуть історію, катастрофа гостей