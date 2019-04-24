Бойко – про свої вигуки Мораєсу: Це залишиться в історії

Голкіпер Динамо Денис Бойко поділився враженнями від поєдинку 25-го туру УПЛ проти Шахтаря (0:0).

"Відбитий пенальті? Я не впевнений, що пенальті взагалі був у тому епізоді. Дякую тренерському штабу, з яким ми розбираємо подібні моменти, тому я припускав, куди битиме Мораєс. Моя ціль була змусити пробити його саме в той кут, адже він раніше саме так і реалізовував 11-метрові.

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Що я кричав Жуніору після сейву? Це залишиться в історії. Гра завершилась, результат незадовільний, тому старатимемось в інших матчах здобувати максимум і надіятись, що інші команди відберуть очки у "гірників". Я не хочу обговорювати Мораєса, нема сенсу, взагалі не маю бажання щось говорити про Шахтар.

Запитайте краще про Де Пену, хлопець дебютував сьогодні, молодець, старався. Циганкову бажаю виграти гонку бомбардирів, завдяки моєму відбитому пенальті.

Цітаїшвілі? Хлопець старається на кожному тренуванні, а потім на полі доводить, що не даремно з'являється у футболці Динамо. Бажаю, щоб не отримав "зіркову хворобу", що властиво молодим гравцям.

Брати Клички сьогодні вболівали за Динамо? Так, заходили у роздягальню, дякую їм. Кожному гравцю потисли руку, це важливо для молодих футболістів, можливо вони вперше побачили боксерів такого високого класу", – сказав Бойко для footballhub.

Після 25-ти турів УПЛ Шахтар випереджає Динамо на 7 очок.

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