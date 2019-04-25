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Бойко – найкращий гравець 25 туру УПЛ

11:12 82 Читать на русском
Бойко – найкращий гравець 25 туру УПЛ
Бойко відбив пенальті Мораєса / ФК Динамо Київ

УПЛ визнала голкіпера Динамо Дениса Бойка найкращим гравцем 25 туру.

 

УПЛ на своєму офіційному сайті повідомила, що Денис Бойко став найкращим гравцем 25 туру.

Динамо – Шахтар – 0:0 – відеоогляд матчу

Голкіпер Динамо на останніх секундах матчу проти Шахтаря (0:0) відбив пенальті, яке дозволило киянам зберегти нічийний результат.

У наступному турі "біло-сині" на НСК Олімпійський зіграють проти Олександрії. Поєдинок відбудеться 4 травня о 17:00.

Теги
Динамо Динамо Динамо - Шахтар УПЛ Денис Бойко Денис Бойко
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