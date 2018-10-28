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"Бойко – арбітр ФІФА, тож карати його бояться". Чому вилучення Кайоде – не помилка, а Хацкевича потрібно залишити

22 жовтня 13:00 4005 Читать на русском
"Бойко – арбітр ФІФА, тож карати його бояться". Чому вилучення Кайоде – не помилка, а Хацкевича потрібно залишити
Олег Саленко / eurosport.ru
Олег Бабій Олег Бабій

"Футбол 24" обговорює події 12 туру УПЛ із Олегом Саленком, екс-форвардом Динамо, найкращим бомбардиром ЧС-1994.

Шахтар у меншості переміг Десну. Чернігівцям не вистачило кількох хвилин для сенсації туру, але сил вони у "гірників" перед матчем із Ман Сіті відібрали немало, чи не так?

– Гра видалася дуже нервозною. Зважаючи на те, що Десна в УПЛ виступає вперше, команда справляє хороше враження. У нас же, як завжди, розмови про суддів – то так вони судять, то інакше – не хочу про це говорити. Головне: Десна не відбивалася – у неї також були моменти в атаці, гості грали у футбол, що не може не тішити.

– Чи заслуговував фол Кайоде на червону картку?

– Це такий момент, який треба з’ясовувати на футбольному полі. На мій погляд, можна було давати як червону, так і жовту картку. Ситуація – на розгляд арбітра.

– Робота Сергія Бойка викликала чимало нарікань у симпатиків Шахтаря. Олександр Денисов вважає, що рівень цього арбітра – чемпіонат Київської області. Бойко і справді сконфузився, заплутавшись у картках Браткова та Коберідзе…

– Нашим арбітрам потрібно ще багато чого навчитися. Переплутати картки – це вже занадто. Думаю, комітет арбітрів розгляне цей епізод і ухвалить рішення. Червона картка для Кайоде – це не помилка. А от наплутати із картками – серйозний конфуз. Потрібно карати. Але Бойко – арбітр ФІФА. Якщо його покарають тут, автоматично це зробить і ФІФА. Тому у нас це робити бояться.

Динамо також здобуло мінімальну перемогу – за підсумками важкого виїзду у Полтаву. Ваші враження?

– Поки що Динамо грає за принципом збереження очок. Це – найголовніше на теперішньому етапі. Пішла серія важких матчів. Команді потрібне підсилення, насамперед – у лінії атаки. Грати з 1-2 моментами за матч і сподіватися на перемогу – непросто. Але, до честі Динамо, воно тримається на плаву. Два очки відставання від Шахтаря, і якби Десна створила сенсацію, у турнірній таблиці встановилася б рівновага. Все вирішуватиметься в очному матчі з "гірниками". До нього киянам потрібно підійти у хорошому стані.

– Серед прихильників Динамо є дві точки зору: одні вважають, що проблема – у тренері, інші закликають не поспішати із звільненням Хацкевича. Якої думки дотримуєтесь ви?

– Станом на зараз відправляти Хацкевича у відставку точно не варто. Новий тренер – це зміна концепції команди. Найближчим часом на Динамо очікують складні матчі – у тій же Лізі Європи, де необхідно набирати очки і виходити з групи. Якщо зараз усе зламати – ризик невдач зросте в рази. Нехай Хацкевич працює далі. А взимку, звісно, потрібно підсилити склад. Насамперед – хорошим нападником.

Олександрія обіграла Карпати і вже на 7 очок випереджає найближчого переслідувача. Зважаючи на те, що команда Шарана демонструє при цьому значно стабільнішу гру і результат, ніж Ворскла, Зоря чи Маріуполь, маємо серйозного претендента на "бронзу"?

– Матчі Вови Шарана я переглядаю регулярно. У його команди в цьому сезоні пішов прогрес. Серед команд середини турнірної таблиці не зрозумієш, хто набере, а хто втратить очки. Натомість Олександрія спокійно рухається за графіком. До успіхів команди Шарана я вже встиг звикнути. Вчора вони перемогли Карпати і за результатом, і за грою. Заслужена перемога, яка дозволяє Олександрії впевнено займати нішу між двома першими командами і рештою.

– Матч Маріуполь – Зоря – найвидовищніший у 12-му турі?

– Зоря останнім часом здає, натомість Маріуполь набирає форму. Хоча також незрозуміла ситуація: вели 3:0, а потім пропустили два і ледь не втратили перемогу. Так чи інакше, команда Бабича серйозно загострила боротьбу за першу шістку.

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Шахтар та Динамо зберігають інтригу, Зоря в ямі, а Карпати знову провалили перший тайм – підсумки 12 туру УПЛ

Україна12 тур

Шахтар - Десна: П'ятниця 19 жовтня 2018

Шахтар
Матч завершено
1 : 0
Десна
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