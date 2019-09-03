Бойчишин: Як Шаблій може впливати на Карпати?

Спортивний директор Карпат Олег Бойчишин розповів про зміни на посту головного тренера львів'ян.

"Рішення звільнити штаб Олександра Чижевського приймало керівництва клубу. Всі зміни робляться для того, щоб поліпшити якісь моменти. У даній ситуації можна покращити почерк команди, стиль гри. Особисто у мене до Чижевського претензій немає – його сміливо можна назвати професіоналом своєї справи. Це порядна людина.

Вплив на Карпати футбольного агента Вадима Шаблія? Як він може впливати на клуб? Він такий самий агент, як і інші. Зрозумійте, у нас в команді багато футболістів, у яких зовсім інші агенти. Не Вадим Шаблій. Хоча є і його футболісти. Не бачу в цьому нічого такого, через що можна було б хвилюватись.

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Як команда сприйняла зміну тренерського штабу? Ми сьогодні поспілкувалися з командою. У тому числі і Олександр Чижевський, і його тренерський штаб. Він також з Романом Санжаром поспілкувався. Все пройшло нормально і цивілізовано. Не розумію, чому людей завжди цікавлять якісь конфліктні ситуації. У клубі конфлікту немає", – розповів Бойчишин Tribuna.com.

Нагадаємо, сьогодні львівські Карпати офіційно представили нового тренера клубу Романа Санжара. До штабу Санжара також увійшли Олексій Змієвський (старший тренер) і Станіслав Тищенко (тренер воротарів).