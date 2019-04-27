Бойчишин вірить, що Карпати не вилетять з УПЛ

Спортивний директор Карпат Олег Бойчишин оцінив перспективи "зелено-білих" у вирішальній частині сезону.

"Карпати ще не гарантували собі прописку в УПЛ? Я вірю, що все буде гаразд. У нас існує невеличка очкова перевага, однак попереду ще 7 турів – вони не будуть легкими.

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Чорноморець та Арсенал-Київ борються за те, щоб не вилетіти напряму. Карпати, Олімпік і навіть Ворскла також ведуть серйозну боротьбу. На жаль, протягом останніх років у нас були схожі складні ситуації. Можливо, навіть гірші.

Проте ми з честю виходили з цього. Наші футболісти повинні показати, що та позиція, яку ми зараз посідаємо, – це помилка і локальна невдача", – цитує Бойчишина офіційний сайт Карпат.

Нагадаємо, раніше Бойчишин виконував функції головного тренера "зелено-білих". Після 25-ти турів львів'яни посідають 3 місце у другій групі, випереджаючи Олімпік на одне очко.

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