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Бойчишин розповів, чому він знову став тренером Карпат після відходу Мораіша

25 грудня 06:30 0 Читать на русском
Бойчишин розповів, чому він знову став тренером Карпат після відходу Мораіша
Олег Бойчишин / ФК Карпати

Виконувач обов'язків головного тренера Карпат Олег Бойчишин прокоментував свій повторний прихід на тренерський місток львівської команди.

"Коли я передав кермо влади Жозе Мораішу, то з Карпат не пішов. Мені запропонували виконувати обов'язки спортивного директора. Хоча питаннями головної команди я не займався, в полі мого зору були молодіжний, юніорський склади, вихованці клубної спеціалізованої ДЮСШ, академії футболу, а також жіноча команда Карпати, яка виступає в Першій лізі чемпіонату України.

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Повернувся, швидше за все, тому що я готував команду до сезону, знав можливості гравців, і, погодьтеся, не було сенсу в авральному порядку запрошувати на два матчі когось зі сторони", – цитує Бойчишина Команда 1.

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Теги
Карпати Карпати Олег Бойчишин Олег Бойчишин Жозе Мануель Феррейра Мораіш Жозе Мануель Феррейра Мораіш
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