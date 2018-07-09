Бойчишин: Приємно здивував Карраскаль

Наставник львівських Карпат Олег Бойчишин розповів про підготовку команди до нового сезону, а також прокоментував перемогу "левів" у першому контрольному поєдинку проти польського Заглембє (3:2).

"Працюємо в Польщі вже кілька днів і повністю задоволені тутешніми умовами. Для підготовки є якісні поля, хороші умови для проживання та харчування. У побуті ми справді всім задоволені. Приємно, що провели спаринг із командою хорошого рівня.

Карпати перемогли Заглембє Сосновєц в спарингу

Нам зараз дещо бракує свіжості. Проте, розуміємо, що пройшовши цей етап, у сезоні вже буде набагато легше і ми зможемо тішити наших уболівальників. Що стосується власне гри, то створили досить непогані моменти, хоч і реалізували лише деякі з них. Перемагати завжди приємно.

Багато гравців, які були на полі доволі непогано себе зарекомендували. Зрештою, приємно здивував Карраскаль. За період, який він пропустив через ушкодження, Хорхе небагато втратив і це тішить. Футболіст креативний, досить цікавий і сьогодні він увійшов у гру голодним до футболу.

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Подальші плани? Працюємо у дворазовому режимі. Хочемо провести наступний спаринг 10-го липня, але наразі суперник ще уточнюється. У день від’їзду зіграємо проти польського Тихи. Повернувшись до Львова, команда отримає кілька днів відпочинку, після чого планомірно розпочнемо підготовку до офіційної гри з Олександрією, – розповів Бойшичин прес-службі Карпат.

Нагадаємо, Завдяки дублю Мякушка та голу Карраскаля "зелено-білі" здобули перемогу з рахунком 3:2.