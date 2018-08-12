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Бойчишин: Ми недопрацювали при швидких контратаках Зорі

22:34 169 Читать на русском
Бойчишин: Ми недопрацювали при швидких контратаках Зорі
Олег Бойчишин / Фото: ФК Карпати

Наставник львівських Карпат Олег Бойчишин поділився враженнями від матчу проти Зорі.

"Грали з досить непоганою командою. Ми очікували важкої гри, зазвичай, вони тривають до забитого м’яча. У другому таймі ми недопрацювали при швидких контратаках Зорі. Всі зусилля, які ми відправили, щоб зрівняти рахунок – виявились недостатніми.

Карпати – Зоря – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Розраховували на підключення Гуцуляка з глибини. На тренуваннях він непогано себе у цьому проявив. Що стосується Ді Франко, то це гравець, який може закрити кілька позицій. На жаль, сьогодні коефіцієнт корисних дій Карраскаля був на низькому рівні.

В принципі, Мендес непогано увійшов у гру, сміливо брав на себе ініціативу", – цитує Бойчишина офіційний сайт Карпат.

Зоря на виїзді перемогла Карпати

Україна4 тур

Карпати - Зоря: Неділя 12 серпня 2018

Карпати
Матч завершено
0 : 1
Зоря
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Карпати Карпати Карпати - Зоря Олег Бойчишин Олег Бойчишин
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