Бойчишин: Крім Санжара, на пост тренера Карпат було ще троє претендентів

Спортивний директор Карпат Олег Бойчишин розповів, що були й інші кандидати на заміщення посади головного тренера львівського клубу.

"В першу чергу нас цікавить покращення у грі. Не в цілому, а у певних моментах. Якщо доб'ємося зрушень у цьому напрямку, то і результату не доведеться чекати. Однозначно, ми хотіли б потрапити в першу шістку і брати участь в єврокубках. У кожного в душі такі мрії.

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Чому обрали саме Санжара? Не секрет, що навіть на початку сезону у нас було досить багато кандидатів на пост головного тренера. Вони завжди є, в принципі. Серед них була кандидатура Санжара. На ній і зупинились. Людина довела все своєю працею. Для нього український чемпіонат не є секретом. Він давав результат з командою, виходив в кваліфікаційний раунд Ліги Європи. У нього є досвід. У спілкуванні абсолютно адекватна людина. Справив хороше враження – відвертий, справедливий. Не бачу негативних рис у нього. Хочеться побажати, щоб йому і його штабу вдалося зробити те, що задумано керівництвом і командою.

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Ідея з Санжаром виникла, коли прийняли рішення змінити тренерський штаб – після матчу з «Десною» (0:0). Крім Романа, були й інші кандидатури. Не хотів би когось називати, але було ще три кандидати. Один був з-за кордону і ще двоє з України", – розповів Бойчишин сайту Tribuna.com.

Нагадаємо, вчора Карпати офіційно представили нового наставника команди. Ним став 40-річний екс-тренер донецького Олімпіка Роман Санжар.