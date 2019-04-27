Бойчишин: Деяким гравцям Карпат слід задуматись щодо своєї гри

Спортивний директор Карпат Олег Бойчишин оцінив перспективи молоді та розповів про виступи команди наприкінці сезону.

"Чого нам не вистачило у матчі проти Чорноморця? Передусім, агресії. Для того, щоб перемагати, треба, щоб кожен футболіст давав трохи більше, ніж свій максимум.

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Перш за все, хочу сказати, що критика на адресу команди доречна. Разом з тим, ми повинні розуміти, що існують різні обставини. Зокрема, команда в багатьох матчах не перебувала в оптимальному стані. Ключові виконавці пропускали поєдинки через дискваліфікації чи травми. Не завжди вистачало гравців, які можуть вести партнерів за собою.

Я б не розділяв виконавців на легіонерів та українців. Якщо футболіст не заслуговує на те, щоб грати в Карпатах, йому тут не місце. Не скажу, що всі легіонери відповідають очікуванням керівництва клубу та вболівальників. Ді Франко, Онгла, Йода, Папа Гуйє – це ті, хто підсилюють команду. Взагалі деяким футболістам Карпат потрібно задуматися над тим, як вони грають. Без поділу на українців та легіонерів – це одна команда" – поділився Бойчишин в інтерв'ю офіційному сайту Карпат.

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