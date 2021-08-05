"До Дніпра я приєднався на зборах в Туреччині, а коли команда прилетіла до Дніпропетровська, я був трохи шокований. Вийшов з літака, а там снігопад. На вулиці – мінус 20. Це були перші такі морози в моєму житті. Але я був щасливий. Думаю, та команда була здатна на більше. Я мало грав у Дніпрі, але завжди відчував себе частиною цього колективу. Сидів на лавці, злився, що не граю, але був щасливий бути в такому клубі. У нас був прекрасний колектив, в якому всі один одного підтримували. Я думаю, що ця команда заслуговувала постійно перебувати в числі міцних середняків європейського футболу. Ну, золота УПЛ їй не вистачило.

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Оренди мене не ламали. Спочатку важко було в Кривбасі, там не все складалося з тренерами. Але потім звик і провів чимало яскравих матчів. Наступні оренди давалися, можна сказати, легше. В Арсеналі я якось розкрився, почав показувати якийсь рівень. Після цього був Луцьк. Я завжди прагнув повернутися в Дніпро, але не витримував там конкуренцію. Доводилося йти в оренду, і це було справедливо.

Чи боявся йти до Кварцяного? Ще й як боявся (посміхається). Але генеральний директор Дніпра Андрій Стеценко дав одну пораду. "Коба, ти повинен вміти закривати вуха в деяких ситуаціях, а потім виходити на поле і показувати те, що вмієш", – сказав він. Зізнаюся, у мене склалися просто чудові стосунки з Віталієм Кварцяним. Ми з ним досі добре спілкуємося, перебуваємо на зв'язку", – розповів Кобахідзе в інтерв'ю Команда№1.

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