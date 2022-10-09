"Попередні покоління футболістів збірної України є прикладом для нас, як протистояти таким сильним суперникам. Боятися нікого не треба. Зробимо все від нас залежне.

Збірна України отримала суперників у відборі на Євро-2024 – одна з найважчих груп для "синьо-жовтих"

Раніше ми перемагали Англію в еліт-раунді, обіграли Італію у півфіналі чемпіонату світу U-20 у 2019 році. Дуже добре для хлопців, у них є можливість захистити честь нашої збірної, показати хорошу гру, порадувати наші ЗСУ, всіх людей в Україні. Боротьба попереду, рук не опускаємо. Мотивація буде на найвищому рівні. Хлопці й хотіли таких суперників.

Який настрій усередині нашої команди після останніх матчів? Настрій дуже добрий. Було важко, ми грали на виїзді. Усі хлопці хочуть, щоб закінчилась війна і ми зіграли на своїх стадіонах. Хочеться провести матчі відбірного турніру вдома.

Маліновський казав, що дуже хоче Італію в суперники. Маліновський грає в Аталанті, Коваленко виступає за Спецію, може ще хтось з’явиться в Серії А... Грати проти таких команд завжди цікаво", – цитує Перакова офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, за результатами жеребування кваліфікації чемпіонату Європи 2024 року збірна України потрапила у групу С, в якій побореться з Італією, Англією, Північною Македонією та Мальтою.

Результати жеребкування відбору Євро-2024: Україна проти топ-збірних, фарт поляків та інші групи