Кркіч розірвав контракт зі Сток Сіті

Форвард Боян Кркіч більше не є гравцем Сток Сіті.

Сток Сіті на своєму офіційному сайті повідомив, що контракт з Бояном Кркічем розірваний за обопільною згодою.

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Колишній футболіст Барселони, чиїм вихованцем він є і виступав у першій команді з 2008 по 2011 роки, перебрався у Сток-он-Трент влітку 2014 року з Аякса. За цей час відправлявся в оренду у Майнц та Алавес.

У сезоні 2018/19 "поттерс" не змогли пробитись бодай у зону плей-офф за право виходу в АПЛ і проведуть ще один сезон у Чемпіоншипі.

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