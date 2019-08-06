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Кркіч розірвав контракт зі Сток Сіті

14:05 431 Читать на русском
Кркіч розірвав контракт зі Сток Сіті
Боян Кркіч / ФК Сток Сіті

Форвард Боян Кркіч більше не є гравцем Сток Сіті.

Сток Сіті на своєму офіційному сайті повідомив, що контракт з Бояном Кркічем розірваний за обопільною згодою.

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Колишній футболіст Барселони, чиїм вихованцем він є і виступав у першій команді з 2008 по 2011 роки, перебрався у Сток-он-Трент влітку 2014 року з Аякса. За цей час відправлявся в оренду у Майнц та Алавес.

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