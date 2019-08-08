Боян Кркіч став гравцем Монреаль Імпакт

Екс-гравець Сток Сіті Боян Кркіч перейшов у канадський Монреаль Імпакт.

Клуб МЛС Монреаль Імпакт на офіційному сайті оголосив про підписання контракту з Бояном Кркічем. Угода розрахована на півтора роки.

Кркіч розірвав контракт зі Сток Сіті

Нагадаємо, Кркіч розпочинав свою кар'єру у Барселоні, у складі якої здобув дві звитяги у Лізі чемпіонів, три перемоги у Ла Лізі та інші трофеї.

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Останнім клубом 28-річного іспанця був англійський Сток Сіті, з яким Кркіч нещодавно розірвав контракт. У минулому сезоні атакувальний півзахисник провів 23 матчі у Чемпіоншіпі, де забив 1 гол.