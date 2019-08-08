Боян Кркіч став гравцем Монреаль Імпакт

Ліга Європи — 08:00 3181
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ЦСКА Софія – Зоря: анонс матчу 3-го кваліфікаційного раунду ЛЄ
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Кваліфікація Ліги чемпіонів: Селтік без Шведа вирвав нічию у Румунії, Порту переграв Краснодар на виїздіЛіга чемпіонів — 7 серп 1151
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Манчестер Сіті оголосив про підписання КанселуАнглія — 7 серп 1886
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Українці допомогли, несолідний Соболь, захист легенди і новачки мрії: бельгійські ЗМІ про матч ЛЧ Брюгге – ДинамоЛіга чемпіонів — 7 серп 5658
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Динамо запропонувало Луческу посаду головного тренера, – ЗМІУкраїна — 7 серп 12994