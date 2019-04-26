"Боягуз" Коноплянки провалився, а екс-коуч Ярмоленка покращив Байєр – як вплинули зміни тренерів на клуби Бундесліги

Нинішній сезон Бундесліги принесе 13 тренерських рокірувань. У жодному іншому топ-чемпіонаті не змінюють наставників так часто.

Протягом сезону-2018/19 роботу на чолі клубів Бундесліги втратили 7 тренерів:

1. Жовтень 2018-го. Штутгарт, перебуваючи на останньому місці, звільнив Тайфуна Коркута та призначив Маркуса Вайнцирля, який довго нікого не тренував після відходу з Шальке, де Євген Коноплянка відкрито з ним конфліктував і називав боягузом. Результат – Вайнцирль йшов за тим же графіком, що й Коркут (0,7 очка за гру), але підняв команду в зону перехідних матчів.

2. Грудень 2018-го. Байєр відразу після завершення першого кола змінив Хайко Херрліха на Петера Боса. Мотивація була зрозуміла – талановита молода команда не реалізовувала свій потенціал і сиділа в середині турнірної таблиці, потрібен був ідейний і сміливий тренер. Результат – рішення Руді Фьоллєра більше виправдало себе, ніж навпаки.

Байєр частіше перемагає та бореться за Лігу чемпіонів (5 очок відставання). За виключенням провального кінця березня, коли "аптекарі" пропустили 11 голів у 3-х матчах від прямих конкурентів, результати хороші. Ну і найголовніше – молодь почала грати в яскравий футбол при екс-тренері Ярмоленка. Бос розкрив деяких підопічних на нових позиціях, їх почали торгувати гранди.

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3. Січень 2019-го. Передостанній у таблиці Ганновер звільнив Андре Брайтенрайтера, а "мертву" посаду отримав Томас Долль. Результат – нічого не змінилося, "96-ті" продовжили котитися в прірву. Під керівництвом Долля Ганновер програв 9 матчів з 11 і опустився на останнє місце.

4. Лютий 2019-го. Черговий борець за виживання Нюрнберг попрощався з Міхаелем Кьольнером, поставивши на його місце тимчасового наставника Боріса Шоммерса. Результат – Нюрнберг почав набирати більше очок, піднявся на 17-ту сходинку та зберігає шанси на порятунок.

5. Березень 2019-го. Шальке від початку сезону пас задніх у турнірній таблиці, але продовжував вірити у Доменіко Тедеско, який у минулому році сенсаційно зробив команду віце-чемпіоном. Терпіння увірвалося після ганьби в Лізі чемпіонів від Манчестер Сіті. До кінця весни ситуацію виправляти довірили Хубу Стевенсу. Результат – відставка тренера не допомогла, проблема була не в ньому. Шальке програв з того часу одну позицію – 6 очок відділяє "кнаппен" від небезпечної зони.

Минулого літа Тедеско втратив ключових гравців, на яких будувалася його гра. Натомість новачки не проявили себе на очікуваному рівні. Потім команду ослабили постійні травми та конфлікти всередині клубу, футболісти регулярно порушували дисципліну. Незабаром після відходу керівника спортивного відділу Крістіана Гайделя, який захищав головного тренера, пішов і сам Доменіко Тедеско. Хуб Стевенс також не зміг нічим зарадити, тільки строгіше почав реагувати на порушників та "ледарів", що не викладаються на полі.

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6. Квітень 2019-го. Аугсбург змінив Мануеля Баума на Мартіна Шмідта. Результат дивовижний – 100% набраних очок після зміни тренера. Щоправда, дистанція нараховує лише 2 матчі. "Фуггери" відірвалися від зони вильоту на комфортні 10 пунктів.

7. Квітень 2019-го. Штутгарт пішов по другому колу, відправивши у відставку Маркуса Вайнцирля та призначивши виконувачем обов'язків Ніко Вілліга. Ненависний Коноплянці фахівець отримав і втратив роботу протягом сезону.

Штутгарт наразі платить 366 тисяч євро за місяць в нікуди! Це величезна сума для Бундесліги. Гроші йдуть на рахунки двох звільнених тренерів Коркута (83 тисячі) та Вайнцирля (125 тисяч), їхніх асистентів (в сумі 83 тисячі) та звільненого спортивного директора Міхаеля Решке (75 тисяч). Всі вони мають чинні контракти: тренери до 2020-го (їхні угоди будуть розірвані, якщо команда вилетить з еліти), Решке до 2021-го (незалежно від вильоту).

Інші подібні лузери, які викидають гроші на вітер: Шальке платить Тедеско та Гайделю 360 тисяч щомісячно, Вольфсбург – 250 тисяч, Ганновер – 120 та Байєр – 108.

Штутгарт – лідер ще одного сумнівного рейтингу. За останні 10 років "шваби" змінили 15 тренерів – рекорд для клубів Бундесліги. Далі йдуть Шальке та Вольфсбург – по 11 коучів. А найстабільнішим клубом в цьому плані є Фрайбург – лише 3 наставники (Робін Дутт, Маркус Зорг і Крістіан Штрайх).

Деякі клуби запланували зміну тренера на міжсезоння. Влітку принаймні 6 з них отримають нових наставників:

1. Юліан Нагельсманн очолить РБ Лейпциг. "Бики" домовилися з лептоп-менеджером минулого літа, однак Хоффенхайм погодився відпустити тренера тільки через рік. Така співпраця – однозначний плюс для обох сторін. Нагельсманн отримає у своє розпорядження більш класних гравців, з якими зможе поборотися за чемпіонство, а РБ, відповідно, тренера на багато років, котрий остаточно введе клуб в німецьку еліту.

2. На місце Нагельсманна в Хоффенхайм прийде Альфред Схрьодер. Нідерландець працював помічником Юліана в Німеччині, а в цьому сезоні асистує Еріку тен Хагу в сенсаційному Аяксі. Його любов до деталей і технічних новинок називають одними з головних чинників успіху Хоффенхайма та нинішнього Аякса. Сам Схрьодер каже, що комфортно почуває себе в ролі аситента, а не головного тренера, однак шанс спробувати свої сили на чолі зінсхаймців він заслужив.

3. Борусія М попрощається з Дітером Хеккінгом. Гладбахці два сезони пролетіли повз єврокубки та ризикують не потрапити в Європу й цього року. Перше коло БМ провела розкішно, завдяки чому впевнено стояла на топ-3. Втім, провальний старт весняної частини розбив мрії про Лігу чемпіонів. Помітно, що Хеккінг не уявляє, як витиснути з команди більше.

Йому на зміну прийде один з найцікавіших тренерів Західної Європи. Марко Розе за 2 роки в Зальцбургу встиг проявити себе на високому рівні, вийшов у півфінал Ліги Європи, розкрив кількох гравців і цілком заслужив спробувати сили на вищому рівні. Керівництво "жеребців" сподівається, що його ідеї допоможуть регулярно потрапляти в ЛЧ.

4. Амбітне керівництво Вольфсбурга не продовжить контракт з Бруно Лаббадією. Його замінить це один продукт тренерської системи РБ Олівер Гласнер. 44-річний тренер вивів ЛАСК Лінц з другого дивізіону в еліту, а в цьому сезоні, скоріш за все, візьме срібло австрійської Бундесліги. Так чемпіон і віце-чемпіон Австрії переїжджають в Німеччину.

5. Припиниться співпраця Паля Дардаї та Герти. Команді потрібні свіжі тренерські рішення, а Дардаю – відпочинок. Паль через рік-півтора риболовлі на озері в Угорщині повернеться в структуру клубу на керівну посаду. А хто тренуватиме Герту на наступному сезоні – невідомо.

6. Шальке не визначився, хто прийме команду з літа. Потрібно розгребти проблемний склад, позбутися неефективних виконавців, серед яких і Євген Коноплянка. Новому тренеру буде дуже складно відразу підняти цю команду в зону єврокубків. Навіть Хубу Стевенсу, який весь час був близьким до внутрішніх справ "кнаппен", не вдалося бодай трішки виправити ситуацію.

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Нюрнберг і Штутгарт також розглядають варіанти з новими тренерами. Багато що залежатиме від того, чи збережуть вони прописку.

Загалом за сезон-2018/19 у Бундеслізі відбудеться 13 тренерських рокірувань – найбільший результат у топ-чемпіонатах Європи. У Прімері – 12, у Серії А – 11, у Лізі 1 – 9, а в АПЛ – взагалі тільки 6.

Інфографіка – SportBild