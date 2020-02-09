Ботафого неймовірно зустрів Хонду – феєрична презентація японця

Фанати Ботафого в неймовірному захваті від трансферу Кейсуке Хонди та розкішно зустріли гравця під час офіційної презентації.

Ботафого офіційно презентував Кейсуке Хонду перед трибунами домашнього стадіону, повідомляє твіттер клубу.

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Декілька тисяч вболівальників зібрались на трибунах стадіону та дуже гостинно зустріли японця. Додамо, що фанати яскраво зустріли гравця і в аеропорту.

До слова, останнім клубом Хонди був нідерландський Вітесс, у складі якого Кейсуке провів лише 4 матчі в поточному сезоні, не відзначившись результативними діями.

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