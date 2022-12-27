Фарук Хаджібегіч стане новим головним тренером збірної Боснії. Він уже тренував команду у 1999 році.

Збірну Боснії та Герцеговини очолить Фарук Хаджібегіч, інформує Avaz. Він змінить Івайло Пєтєва, контракт з яким не буде продовжено.

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Хаджібегіча буде офіційно затверджено на посаді 4 січня. Його мали затвердити головним тренером боснійської збірної 29 грудня, але виконком місцевої Федерації футболу було перенесено через хворобу президента організації.

Раніше Хаджибегіч вже очолював збірну Боснії та Герцеговини – у 1999 році.

Фарук відомий тим, що в статусі гравця виконав останній пенальті в історії збірної Югославії на ЧС. Це сталося у 1/4 фіналу ЧС-1990 проти збірної Аргентини, у складі якої виступав Дієго Марадона. Хаджібегіч не зумів переграти з точки Серхіо Гойкочеа, внаслідок чого його команда вибула з турніру.

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