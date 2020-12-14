Воротар луганського клубу Нікола Васіль оцінив шанси збірної Боснії і Герцеговини у кваліфікації до чемпіонату світу 2022 року.

"Ця група складна для всіх, в тому числі для Боснії і Герцеговини, адже тут є Франція, Україна та Фінляндія. Дуже сильні команди. Не буде легко і з Казахстаном.

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У нашої збірної є Джеко і П'яніч. Вони грають багато років в нашій команді. Все будується навколо них.

Слабка сторона Боснії та Герцеговини? Можливо те, що ми змінили багато тренерів за останні роки, але прогнозувати результат я не хочу", – сказав Васіль у коментарі програмі "ПроФутбол Digital".

Нагадаємо, Боснія і Грецеговина потрапила у групу D європейського відбору. За вихід до фінальної частини ЧС-2022 вона боротиметься з Францією, Україною, Фінляндією і Казахстаном.

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