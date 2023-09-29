Збірна Боснії і Герцеговини знайшла нового тренера перед новими матчами відбору до Євро-2024.

Збірна Боснії та Герцеговини офіційно оголосила про призначення Саво Мілошевіча на посаду головного тренера.

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Тренер вже обрав заявку команди на поєдинки відбору до Євро-2024 проти Люксембургу та Португалії, в яку потрапили і місцеві легенди – Едін Джеко та Міралем П'яніч. Цікаво, що влітку на цю посаду сватали Андрія Шевченка.

Нагадаємо, що боснійці провалюють поточну відбіркову кампанію, набравши лише 6 очок після 6 турів, та посідаючи лише четверте місце у групі J.

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