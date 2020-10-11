У матчі 3 туру Ліги націй Нідерланди на виїзді не змогли здолати Боснію і Герцеговину. Дивіться відеоогляд матчу на "Футбол 24".

Перша половина гри пройшла досить рівно, обидві команди мали непогані нагоди вийти вперед. Нідерландців підвела реалізація, а от боснійцям не дав забити ван Дейк, який в останню мить відібрав м'яч у нападника Джуріча. У другій половині Нідерланди мали ще кілька прекрасних шансів (моменти де Йонгів та Бабеля), проте команди так і завершили без голів.

Боснія і Герцеговина у надскладному матчі втримала нічию проти Нідерландів

Ця нічия принесла підопічним де Бура чотири очки і залишила на другій сходинці турнірної таблиці, Боснія і Герцеговина з двома пунктами – остання.