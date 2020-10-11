Несподівана втрата очок суперником збірної України у відеоогляді матчу Боснія і Герцеговина – Нідерланди
23:07 - Читать на русском
У матчі 3 туру Ліги націй Нідерланди на виїзді не змогли здолати Боснію і Герцеговину. Дивіться відеоогляд матчу на "Футбол 24".
завершено
Перша половина гри пройшла досить рівно, обидві команди мали непогані нагоди вийти вперед. Нідерландців підвела реалізація, а от боснійцям не дав забити ван Дейк, який в останню мить відібрав м'яч у нападника Джуріча. У другій половині Нідерланди мали ще кілька прекрасних шансів (моменти де Йонгів та Бабеля), проте команди так і завершили без голів.
Боснія і Герцеговина у надскладному матчі втримала нічию проти Нідерландів
Ця нічия принесла підопічним де Бура чотири очки і залишила на другій сходинці турнірної таблиці, Боснія і Герцеговина з двома пунктами – остання.
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