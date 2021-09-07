Боснія і Герцеговина приймає Казахстан у черговому матчі відбіркового циклу ЧС-2022. Стартові склади і онлайн-трансляція гри – у цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція на Футбол 24, розпочнеться о 21:45. Відеотрансляція доступна на телеканалі Футбол 3.

Господарі поля, як і Фінляндія, є прямими конкурентами збірної України в боротьбі за другу сходинку турнірної таблиці. Наразі боснійці ще не перемагали: дві нічиї (з фінами та французами) і домашня поразка від тієї ж Франції. У Казахстану, який посідає останню сходинку, – також два очки. Команда Байсуфінова виступатиме у статусі андердога, хоча, у випадку сьогоднішньої перемоги, її шанси поборотися за вищі місця суттєво зростуть.

Стартові склади

Боснія і Герцеговина: Шехіч, Хаджикадуніч, Ахмедходжіч, Санічанін, Стевановіч, Наліч, П'яніч, Цімірот, Колашинац, Деміровіч, Джеко

Казахстан: Шацький, Бистров, Марочкін, Малий, Вороговський, Логвиненко, Тагіберген, Куат, Васільєв, Шушеначев, Жуков