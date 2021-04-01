Боснія і Герцеговина поступилася Франції в рамках відбору на ЧС-2022. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

Франція після втрати очок у першому турі виграла обидва наступні матчі. Черговою жертвою чинних чемпіонів світу стала Боснія і Герцеговина. Джеко і Ко пручалися гідно, але Антуан Грізманн влучним ударом приніс перемогу своїй команді.

Франція перемогла Боснію і Герцеговину: бошняки будуть проблемою для України, "Ле Бльо" не вражають, а Грізманн – король

Таким чином, Франція завдала відчутного удару по мріях України на першу сходинку відбіркової групи. "Ле Бльо" вже випереджають команду Андрія Шевченка на чотири очки. Оскільки решта команд зіграли на матч менше, то "синьо-жовті" взагалі можуть втратити навіть проміжне друге місце.