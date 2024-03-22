Боснія і Герцеговина – Україна: визначився очевидний "Лев матчу"
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Відомо, кого вболівальники збірної України обрали найкращим гравцем у поєдинку за Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини.
завершено
Роман Яремчук 85’
Артем Довбик 88’
85’ Роман Яремчук
88’ Артем Довбик
Нагорода "Лев матчу" прогнозовано дісталась Роману Яремчуку – за нападника Валенсії проголосували 23% вболівальників.
Боснія і Герцеговина – Україна – відео голів
Друге місце в голосуванні посів Михайло Мудрик – 17%, а третє місце дісталось Георгію Судакову – 15%.
Зазначимо, що Яремчук став головним героєм поєдинку – Роман вийшов на заміну 81-й хвилині та встиг забити та асистувати Артему Довбику.
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