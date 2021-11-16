Боснія і Герцеговина

"Чого очікую від поєдинку? Тільки перемоги та гарної гри. Потрібно, щоб ми були зібраними, впевненими у власних силах і головне – щоб ми не перемогли ще до гри суперника, який у більшості пропустив від Фінляндії два м'ячі. Недооцінки Боснії не повинно бути.

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Це плюс, що Боснії і Герцеговині нічого не потрібно у цьому поєдинку? Буває, що навпаки. Команда, якій найбільше потрібно, починає десь нервувати, як учора італійці з Північною Ірландією, у яких нічого не виходило. А команди, над якими не тяжіє результат, грають розкуто і хочуть показати глядачам яскраву гру. Відсутність Джеко? Звичайно, такого класного нападника не вистачатиме боснійській команді", – розповів Шаран у інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, боснійці прийматимуть Україну сьогодні, початок о 21:45. Господарі вже втратили всі шанси виходу на Мундіаль, а підопічним Петракова потрібна виключно перемога і сподівання на Францію у паралельному матчі проти фінів.

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