"Мені він взагалі не заважає. Сподіваюся, він не заважає й гравцям. Тому що я пам’ятаю, коли Італія була фаворитом, і ми повинні були вигравати цю гру на останній хвилині. Гра може складатися по-різному. Наприклад, вчора, коли грало Динамо і на останній хвилині отримало пенальті. Ніхто не знає, як воно складеться.

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Треба, як я казав, думати про себе, треба дуже міцно готуватися. Дуже важливо бути готовими ментально до цієї зустрічі, тому що вона вирішує долю нашої країни на Євро. Але, з іншого боку, ми вже маємо досвід цих ігор. Минулого разу ми грали з Шотландією та Уельсом. Для гравців це не вперше. Я впевнений, що вони готові. Ми можемо казати: "фаворит", "не фаворит", але ми граємо на виїзді, і це завжди дуже важко.

Але, з іншого боку, як я кажу, зараз, якщо ви бачите, викликано дуже багато гравців з досвідом ігор не тільки в чемпіонаті України, а й на міжнародній арені. Тому я сподіваюся і я впевнений у цих гравцях", – поділився Ребров на прес-конференції.

Додамо, що матч Боснія і Герцеговина – Україна запланований на 21 березня, початок о 21:45. У разі перемоги Україні задля путівки на Євро-2024 треба ще здолати переможця пари Ізраїль – Ісландія.

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