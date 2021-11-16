Боснія і Герцеговина

Склад збірної Боснії і Герцеговини у матчі проти України буде далеким від оптимального.

Півзахисник Міралем П'яніч не потрапив до заявки на сьогоднішній поєдинок, інформує N1.

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Ще раніше боснійці вирішили поберегти свою головну зірку – форварда Едіна Джеко. Причини відсутності П'яніча наразі не повідомляються. Хавбека Бешикташа жорстко розкритикували за слабкий виступ у поєдинку з фінами (1:3), який поставив хрест на надіях Боснії і Герцеговини.

Нагадаємо, боснійці прийматимуть Україну сьогодні, початок о 21:45. Господарі вже втратили всі шанси виходу на Мундіаль, а підопічним Петракова потрібна виключно перемога і сподівання на Францію у паралельному матчі проти фінів.

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