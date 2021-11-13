Боснія і Герцеговина – Україна: Коваленко озвучив рецепт успіху на вирішальний матч відбору ЧС-2022
Півзахисник Спеції та збірної України Віктор Коваленко підсумував спаринг з Болгарією (1:1) і поділився очікуваннями від матчу відбору ЧС-2022 з Боснією і Герцеговиною.
"Думаю, провели гарну гру з Болгарією. Звісно, багато не забили. Мали перемагати з великим рахунком, але що є – те є. Треба забувати цей спаринг і готуватися до матчу з боснійцями.
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Усі розуміють, що за кілька днів буде дуже важлива гра – до неї треба підійти з холодною головою та показати наш футбол. Боснія – гарна, продуктивна команда. Недаремно ми тут зіграли з ними 1:1. Треба до неї добре підготуватись", – сказав Коваленко у коментарі YouTube-каналу УАФ.
Нагадаємо, поєдинок з Боснією і Герцеговиною відбудеться 16 листопада. Початок зустрічі о 21:45.
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