Боснія і Герцеговина – Україна: команди визначились із формою на вирішальний матч кваліфікації ЧС-2022
12:33 - Читать на русском
Обидві збірні обрали екіпірування на поєдинок відбору до чемпіонату світу 2022 року.
Збірна України проведе зустріч у синьому комплекті форми, повідомляє офіційний сайт УАФ.
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Таке рішення ухвалили на нараді за участі представників команд та офіційних осіб матчу вранці. Боснійці зіграють у білому. Голкіпер балканців гратиме в жовтій формі. Натомість український воротар вийде на матч у зеленому екіпіруванні.
Нагадаємо, що матч Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться сьогодні, 16 листопада. Початок зустрічі о 21:45.
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