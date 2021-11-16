Обидві збірні обрали екіпірування на поєдинок відбору до чемпіонату світу 2022 року.

Збірна України проведе зустріч у синьому комплекті форми, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Боснія і Герцеговина – Україна: заявка "синьо-жовтих" на ключовий матч відбору ЧС-2022 – без двох гравців Шахтаря

Таке рішення ухвалили на нараді за участі представників команд та офіційних осіб матчу вранці. Боснійці зіграють у білому. Голкіпер балканців гратиме в жовтій формі. Натомість український воротар вийде на матч у зеленому екіпіруванні.

Нагадаємо, що матч Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться сьогодні, 16 листопада. Початок зустрічі о 21:45.

Боснія і Герцеговина – Україна: анонс вирішального матчу відбору до ЧС-2022