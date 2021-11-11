Національній команді України потрібно віддати усі сили для виходу із групи, і навіть цього може бути недостатньо.

Саме команда Боснії та Герцеговини має найбільше шансів фінішувати на другій сходинці групи D кваліфікації до ЧС-2022, вони становлять 48,88%, повідомляє портал Gracenote.

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У збірної України важча ситуація – 35,33%. У ці перегони ще втручається команда Фінляндії (21,09%).

Найімовірніше, доля у путівки у плей-офф відбору на Мундіаль вирішуватиметься у поєдинку Боснія та Герцеговина – Україна, який запланований на 16 листопада.

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