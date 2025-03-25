Крістіано Джунтолі та його помічники будуть звільнені в червні, інформує Tutto Juve. Саме їх власник Ювентуса Джон Елканн вважає головними винуватцями кризи команди в цьому сезоні.

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Саме Джунтолі обрав Мотту головним тренером, і саме він позбувся гравців із ДНК Ювентуса – Діна Хьойсена, Мойзе Кіна і Ніколо Фаджолі. Усі вони розквітли в інших клубах: на Хьойсена полюють Реал і Барселона, а Кін є одним із найкращих бомбардирів Серії А.

Повідомляється, що Елканн хоче повернути Антоніо Конте на посаду головного тренера – одного з головних архітекторів відродження Ювентуса після Кальчополі.

Ювентус зараз посідає п'яте місце в турнірній таблиці Серії А, набравши 52 очки після 29 турів.

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