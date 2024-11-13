Стівен Джеррард залишиться тренером Аль-Іттіфака, незважаючи на невдалий початок сезону для його команди.

Рада директором Аль-Іттіфака не стала звільняти головного тренера Стівена Джеррарда після прикрого вильоту команди з Кубка Короля. Клуб випустив офіційну заяву, в якій перепросив уболівальників за останні результати. "Ми, як і раніше, з оптимізмом дивимося на те, що кращі результати не за горами", – йдеться в тексті.

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Відповідальність за кризу було покладено на помічника Стівена Джеррарда Діна Холдена і спортивного директора клубу Марка Аллена. Вони покинули Аль-Іттіфак за обопільною згодою після зустрічі з керівництвом клубу в понеділок, 11 листопада.

Аль-Іттіфак посідає 12-те місце в чемпіонаті Саудівської Аравії. У цьому сезоні команда програла п'ять із десяти матчів ліги, зазнавши чотирьох поразок в останніх п'яти зустрічах. На початку листопада Джеррард був освистаний власними вболівальниками після поразки від Аль-Кадсії (0:2).

Нагадаємо, що екс-капітан Ліверпуля очолює Аль-Іттіфак із липня 2023 року. Його контракт розрахований до 2027 року.

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