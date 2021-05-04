"Я думаю, це буде відкрита гра, як це було у першому поєдинку. Обидві сторони мали хороші моменти. Челсі грає дуже добре під керівництвом Тухеля, і тактично малюнок гри відрізняється. Вони грають у, можливо, найкращий футбол за малюнком гри. У них є план на гру із трьома оборонцями. Я знаю наставника, він дуже якісний у тактиці.

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Але з іншої сторони, ви маєте босів Ліги чемпіонів – Реал Зінедіна Зідана. Вони все ще перебувають у хорошій формі, навіть якщо здається, що вони такі сильні. Я тримаю за них кулаки, і я думаю, що вони можуть знову вийти до фіналу. Але незалежно від цього, це буде гарна гра", – поділився Шахін у коментарі Goal.

До слова, перший поєдинок між Реалом та Челсі завершився нічиєю 1:1 на полі мадридців. Матч-відповідь відбудеться вже завтра, 5 травня, початок зустрічі о 22:00.

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