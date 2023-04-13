Зірковий сенегалець після поразки від Ман Сіті у Лізі чемпіонів (0:3) вдарив Лероя Сане в роздягальні, що спричинило справжній скандал.

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Як інформує журналіст Флоріан Плеттенберг, вранці Мане приїхав до тренувального центру з усмішкою на обличчі. Очікується, що він проситиме вибачення перед командою.

Напередодні ж керівництво клубу обговорювало можливі санкції для 31-річного вінгера, серед них були штраф, відсторонення та навіть розірвання контракту. Поки остаточне рішення не ухвалене. Водночас чимало гравців мюнхенців та менеджерів вважають, що сам футболіст піде влітку.

До слова, 15 квітня "ротен" зіграють із Хоффенхаймом у Бундеслізі, а 19 числа відбудеться матч-відповідь 1/4 фіналу ЛЧ з Манчестер Сіті.

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