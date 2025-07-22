Український центральний захисник Ілля Забарний, який вже кілька місяців перебуває в полі зору ПСЖ і сподівався потрапити на Клубний чемпіонат світу, досі є гравцем Борнмута. Як інформує RMC Sport, президент парижан Нассер Аль-Хелаїфі вирішив особисто втрутитися в угоду, щоб допомогти її розблокувати. Президент часто вживає заходи в останні моменти укладення угод, щоб завершити їх, не зазіхаючи на інтереси Луїша Кампуша або Луїса Енріке.

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ПСЖ не робив нових пропозицій з моменту останньої ставки в 60 мільйонів євро, в той час як Борнмут хотів би отримати 70 мільйонів. Але участь Аль-Хелаїфі і гроші, отримані ПСЖ від трансферу Уго Екітіке, можуть незабаром схилити шальки терезів на користь парижан.

Нагадаємо, що форвард Айнтрахта ось-ось має перебратися в Ліверпуль, а ПСЖ отримає відсоток від цього продажу. Парижани зможуть вкласти ці гроші в придбання Забарного.

Динамо отримає 20% від продажу Борнмутом українця, а також ще 5% за виховання гравця. З цієї причини "вишні" запросили таку високу ціну за Іллю. Ця ситуація багато в чому схожа з перепродажем Екітіке Айнтрахтом.

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