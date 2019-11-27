Бос Манчестер Сіті назвав ключовий елемент останніх успіхів команди

Голова Ради директорів Манчестер Сіті Халдун Аль Мубарак розсипався у компліментах головному тренеру команди Хосепу Гвардіолі.

"Гвардіола – лідер, який завжди показує, що може постійно розвиватися. Наша команда завжди демонструє характер.

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Досягнення останніх двох років Манчестер Сіті особливі: 198 очок, 2 перемоги в АПЛ поспіль, чотири трофеї в минулому році. Можна годинами говорити про досягнення Гвардіоли, але саме він – ключовий елемент наших останніх успіхів. Він дуже відданий клубу, а ми віддані йому.

З Пепом у нас чудові стосунки. Сподіваюся, що наша співпраця розтягнеться на довгі роки", – цитує Аль Мубарака Sky Sports.

Після 13-ти турів поточного сезону АПЛ Манчестер Сіті перебуває на третій сходинці, відстаючи від лідера (Ліверпуля на 9 очок).

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